«Зачем-то надавил на меня сзади». Капитан «Авангарда» — о заработанном важном удалении

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов высказался после победы в матче с «Нефтехимиком» (5:1).

«Да, наверное, в игре с «Амуром» мы такой шлепок получили, что иногда хорошо. Но в любом случае нельзя допускать таких поражений, чтобы болельщики уходили с трибун. Но, в принципе, старт лучше, чем в прошлом году, что уже радует. Сейчас нас ждёт длинная выездная серия, и хорошо, что мы взяли пять из шести домашних матчей.

Эпизод с удалением Шафигуллина на мне? Я сыграл в тело, а он зачем-то надавил на меня сзади, начал цеплять, хотя шайба уже ушла. Считаю, что нельзя так свою команду оставлять под «пять на три», это удаление было не нужно, и я ему был не нужен в той ситуации, но почему-то он решил так сделать. Главное, что мы потом забили», — сказал Шарипзянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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