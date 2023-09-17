Американское издание рассказало, когда Овечкин может обогнать Гретцки

Журналист издания Monumental Sports Network, ранее называвшегося NBC Sports Washington, Мэтт Вейрих поделился ожиданиями от погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки в сезоне-2023/2024.

«Если и есть игрок «Кэпиталз», к которому очень мало вопросов перед стартом сезона-2023/2024, так это Алекс Овечкин. Капитан «Вашингтона» был образцом стабильности на протяжении большей части последних двух десятилетий, и его результативность никогда не колебалась, даже несмотря на то, что ему уже далеко за 30.

Это постоянство позволило ему бросить вызов вечному рекорду Уэйна Гретцки, забившему 894 гола, — рекорду, который сохранялся на протяжении 24 лет. Учитывая, что Овечкин отстаёт на 72 шайбы, его серия почти наверняка продлится как минимум ещё на один год. Лишь девять раз игрок забивал 72 и более голов за сезон — и такого не было с чемпионата-1992/1993.

Несмотря на это, у Овечкина будет возможность серьёзно сократить этот дефицит и настроиться на то, чтобы обогнать Гретцки уже в сезоне-2024/2025. Игрок, которому скоро исполнится 38 лет, только завершил сезон с 42 голами, забрасывая в среднем 0,58 шайбы за матч, что чуть ниже его средней отметки по карьере — 0,61. Хотя он пропустил несколько встреч из-за незначительных травм и смерти отца, выносливость россиянина была одним из его самых надёжных качеств на протяжении всей его карьеры.

Если Ови проведёт полный сезон из 82 матчей, его средний результат за карьеру позволит ему забить 50 голов. Для тех, кто скептически заявляет, что средний показатель Овечкина поддерживается некоторыми плодотворными сезонами в возрасте 20+ лет: его средний результат за последние три сезона составляет 0,59 шайб за матч (48 голов за полный сезон)», — приводит слова Вейриха Monumental Sports Network.