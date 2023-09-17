THN: в этом сезоне у Овечкина будет другой шанс сделать заявку на вписание себя в учебники

Журналистка The Hockey News Кэрол Шрам поделилась ожиданиями от результативности Александра Овечкина в новом сезон НХЛ.

«Кажется, можно с уверенностью предположить, что Алекс Овечкин не побьёт рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в следующем сезоне. В конце концов, ему ещё 73 гола до отметки в 895. Никто не забрасывал 73 шайбы за сезон с тех пор, как Теэму Селянне и Александр Могильный провели одинаковые кампании с 76 голами более 30 лет назад — в сезоне-1992/1993.

Но на самом деле не будет преувеличением думать о том, что Овечкин может достичь 50 шайб. В прошлом году, потеряв своих надёжных товарищей Никласа Бекстрёма, Джона Карлсона и Тома Уилсона на большую часть сезона, Ови всё же добрался до 42 голов, хотя и сам выбывал из игры на девять матчей.

С новым тренером Спенсером Карбери во главе в этом сезоне в Вашингтоне основное внимание будет уделено возвращению в плей-офф и приближению Овечкина к рекорду Гретцки.

Но в сезоне-2023/2024 у него будет другая возможность сделать заявку на вписание себя в учебники истории.

Когда 20 апреля 2022 года Овечкин дважды забил в матче «Кэпиталз» с «Вегас Голден Найтс», отличившись в том числе в овертайме (4:3), он в девятый раз за 17 сезонов добрался до отметки в 50 голов. Это позволило ему повторить рекорд Гретцки и Майка Босси по количеству чемпионатов с 50+ шайбами в НХЛ.

Если в этом году Великая Восьмёрка доберётся до 50 шайб, он станет первым игроком, когда-либо 10 раз выбивавшим эту планку, и будет единолично удерживать рекорд — ещё один штришок в его послужной список как величайшего снайпера НХЛ всех времён.

Мастерство голеадорства Овечкина проявилось в ту же минуту, как он приземлился в Северной Америке. Ови забил два гола в своём первом матче за «Вашингтон», когда его команда обыграла «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 3:2 5 октября 2005 года и реализовала более полутора попыток большинства за встречу», — приводит слова Шрам The Hockey News.