THN: большую часть своей карьеры Овечкин нёс факел результативности практически в одиночку

Журналистка The Hockey News Кэрол Шрам поделилась мыслями о голевых свершениях капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Общая результативность выросла более чем на полгола за встречу. А с 52 голами в дебютный сезон Овечкин стал одним из пяти игроков, преодолевших планку в 50 шайб, наряду с Джонатаном Чичу (56), Яромиром Ягром (54), Ильёй Ковальчуком (52) и Дэни Хитли (50). Это сильно отличалось от сезона до этого, долокаутного — 2003/2004, когда Рик Нэш, Ковальчук и Джером Игинла разделили «Рокет Ришар Трофи», забив по 41 голу каждый.

В сезоне-2005/2006 впервые с чемпионата-1995/1996 в лиге оказалось как минимум пять снайперов с 50+ шайбами за сезон (в сумме восемь, при этом Марио Лемье 69 раз огорчал соперников).

Это также стало последним случаем, когда в НХЛ было пять голеадоров, забивших 50+ голов за сезон, до только что завершившейся кампании-2022/2023. Коннор Макдэвид (64) и Давид Пастрняк (61) стали первыми игроками, преодолевшими показатель в 60 шайб с тех пор, как Овечкин забросил 65 в сезоне-2007/2008. К ним присоединились Микко Рантанен (55), Леон Драйзайтль (52) и Брейден Пойнт (51).

Большую часть своей карьеры Овечкин нёс факел результативности практически в одиночку. Он девять раз выигрывал снайперскую гонку, а также провёл девять сезонов, забив по 50+ голов. Этой отметки в 50 шайб удалось достичь лишь горстке других игроков за 13 сезонов, прошедших после дебютного года Ови: Хитли и Венсан Лекавалье в кампании-2006/2007, Ковальчук и Игинла в сезоне-2007/2008, Кросби и Стивен Стэмкос в чемпионате-2009/2010, Кори Перри в регулярке-2010/2011 и снова Евгений Малкин и Стэмкос на следующий год.

Затем был шестилетний период, когда никто, кроме Овечкина, не добирался до отметки в 50 голов за сезон, прежде чем Драйзайтль достиг этого числа в сезоне-2018/2019. Четыре игрока забивали 50 в первом сезоне после сокращённого из-за COVID-19 чемпионата: снова Драйзайтль, Овечкин, Остон Мэттьюс и Крис Крайдер.

За 105 лет игры в НХЛ отметка в 50 голов была достигнута всего 205 раз 96 разными игроками. Наибольшее количество снайперов с 50+ шайбами за сезон составило 14 в кампании-1992/1993, в которой гонку возглавляли Селянне и Могильный; и, что примечательно, в ней участвовали три нынешних генеральных менеджера НХЛ: Люк Робитайлл (63 гола), Стив Айзерман (58) и Брендан Шэнахан (51)», — приводит слова Шрам The Hockey News.