Экс-легионер КХЛ рассказал, как после массовой драки в России дал взятку полицейскому

Бывший легионер КХЛ и экс-игрок «Витязя», канадец Джон Мирасти в подкасте Spittin' Chiclets рассказал, как с соотечественниками-одноклубниками попал в драку в России. Хоккеист пробыл в команде только сезон-2011/2012.

«Мы были в тренировочном лагере всё время, так что помню, я говорил: «Ну, эй, ну пойдём куда-нибудь!» Мы пошли в боулинг. Я такой: «Эй, пойдём в этот клуб». Там есть большой клуб, он открывается в полночь. «Пойдёмте проверим». Пошли. Мы приехали туда около 23:30, а клуб не открывался до полуночи. Конечно, мы с Яблонски выделялись. У меня был большой ирокез, я тогда был покрупнее, у меня были чёрные [из-за синяков] глаза. Так что сразу же эта большая толпа, которая ждала у входа, поняла, кто мы такие. Дамы пытались сфотографироваться с нами, они были просто фанатками. Но они были здесь на свадебной вечеринке — она там проходила. Эти женщины были одеты в свадебные платья, и они хотели с нами сфотографироваться. Парням это, конечно, не понравилось.

Конечно же, собралась большая толпа, начали толкаться. Я понял, что происходит. Поэтому пошёл в конец толпы, чтобы осмотреться. Помню, там стоял Кип Бреннан, и он всё спорил до хрипоты минут 10. И я вроде просто стоял там.

А затем было несколько ударов. Джереми [Яблонски] вбежал в толпу, около трёх парней набросились на него. Конечно, это мой приятель, поэтому я побежал туда. И в конце истории мы уже дрались с пятью или шестью парнями. Я помню, как остановился. Мы даже не зашли в клуб. Когда я остановился и огляделся, мне стало страшно, потому что на земле лежали дрожащие парни. А те женщины, которые фотографировались с нами, смотрели на них и были напуганы. Я подумал: «Чёрт, а что, если мы убили одного из этих парней?..»

Все эти парни бросились бежать, потому что приехали полицейские. А я чертовски медленный парень, так что сначала просто побежал, но, услышав копа, остановился — чтоб меня не подстрелили. Полицейские подошли и надели на меня наручники. И я такой: «Чёрт, я даже не говорю по-русски». Я был в России всего три недели, я не говорил ни слова по-русски. А эти парни не говорили ни слова по-английски. Что мне делать?! К счастью, малыш Панарин прибежал обратно — в то время Артемий был 18-летним юношей и тогда даже не очень хорошо говорил по-английски. Он просто подошёл к полицейским и начал: «Мирасти, Мирасти, тафгай, тафгай» (Мирасти бьёт кулаком по ладони. — Прим. «Чемпионата»). И он смотрит на меня и такой: «Money! Money!» (в переводе с английского — «деньги». — Прим. «Чемпионата»). Я отвечаю: «Да, да!» Они позволили мне вытащить бумажник из кармана. Думаю, у меня было с собой около $ 400 или $ 500. Панарин типа: «Give, give!» (в переводе с английского «отдавай, отдавай». — Прим. «Чемпионата»). Я отдал полицейским эти деньги, и, чёрт возьми, они меня отпустили. Вот такой была наша русская свадебная история.

Потом, примерно через неделю, её показывали на «КХЛ ТВ» — это похоже на наш Sportsnet — в течение следующих двух недель. Это видео стало вирусным по всей России и США. Знаете, они звучали так, будто мы пошли на свадьбу и затеяли эти драки, но мы были невинными прохожими. И на самом деле это была не свадьба, это была свадебная вечеринка, на которой мы в конечном итоге избили парней, но не было похоже, что мы сорвали свадьбу или что-нибудь в этом роде», — сказал Мирасти.