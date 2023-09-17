Порядин: наверное, забил самый быстрый гол в карьере

Нападающий «Спартака» Павел Порядин поделился впечатлениями после дерби с ЦСКА (2:3 ОТ) в регулярном чемпионате КХЛ. Он забил гол на 35-й секунде первого периода.
«Первый период мы провели хорошо, но потом получилось так, что позволили сопернику обрести свою игру – ошибались в обороне и соперник шаг за шагом перехватил инициативу в матче, пропустили неприятные голы. Стоит отдать должное нашей команде – в третьем периоде мы тоже неплохо играли, были моменты забить и вырвать победу. В целом, получился хороший и боевой матч – надо сделать из него выводы и идти дальше!
Гол на 35-й секунде, наверное, самый быстрый в моей карьере – хорошо начинать игры именно так. Да и второй гол мы забили скоро – но, конечно, не нужно давать сопернику шансы перевернуть игру, будем учитывать это в будущем. Да, мы все старались играть дисциплинированно – удаления могут сломать игру, особенно против такого соперника. Все ребята понимали, как нужно сыграть в таком матче – вошли в игру и поддерживали друг друга. Поддержка была очень слышна – спасибо нашим болельщикам, что гонят нас вперёд. Мы это ценим, хотим радовать их победами и забитыми голами!» — приводит официальный сайт «Спартака» слова Порядина.
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