Мамин: наконец-то дождались возвращения активных фанатов ЦСКА на хоккей

Нападающий ЦСКА Максим Мамин после матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (3:2 ОТ) поделился эмоциями относительно возвращения активных фанатов команды на трибуны. Бойкот болельщиками домашних матчей красно-синих продолжался пять лет. Он начался 17 августа 2018 года из-за серьёзных разногласий с президентом ХК ЦСКА Игорем Есмантовичем.

«Наконец-то мы дождались возвращения наших активных фанатов на хоккей, столько лет этого ожидали. Со второго периода, по-моему, они начали поддерживать нас, и сразу мы пошли вперед, игра изменилась, мы сравняли и перевернули ход встречи. И игра другая пошла по накалу на льду, и на стадионе другая атмосфера стала. Будем надеяться, что они будут продолжать ходить и к ним присоединится больше людей. Для нас очень важна их поддержка! Спасибо!» — приводит официальный сайт ЦСКА слова Мамина.