«Не имели права проигрывать». Тренер «Трактора» — о победе в матче с «Автомобилистом»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу в матче Континентальной хоккейной лиги с «Автомобилистом» (2:1).

«Атмосфера праздничная, полный стадион. Болельщики – это наш шестой игрок, здорово поддерживали нас. Поэтому мы не имели права проигрывать. Вышли заряженные с первых секунд, было хорошее движение, нацеленность на ворота, самоотверженно сыграли в обороне.

Как настраивали команду в концовке? Сказали ребятам, что ни в коем случае нельзя отходить от своего плана. Сопернику нужно было отыгрываться, поэтому он поддавливал. Нам нужно было быстрее принимать решения, и ребята с этим справились. В моментах, которые случались после ошибок, здорово сыграл Зак Фукале», — приводит слова Гатиятулина официальный сайт КХЛ.