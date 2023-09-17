«Не имели права проигрывать». Тренер «Трактора» — о победе в матче с «Автомобилистом»
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Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу в матче Континентальной хоккейной лиги с «Автомобилистом» (2:1).
«Атмосфера праздничная, полный стадион. Болельщики – это наш шестой игрок, здорово поддерживали нас. Поэтому мы не имели права проигрывать. Вышли заряженные с первых секунд, было хорошее движение, нацеленность на ворота, самоотверженно сыграли в обороне.
Как настраивали команду в концовке? Сказали ребятам, что ни в коем случае нельзя отходить от своего плана. Сопернику нужно было отыгрываться, поэтому он поддавливал. Нам нужно было быстрее принимать решения, и ребята с этим справились. В моментах, которые случались после ошибок, здорово сыграл Зак Фукале», — приводит слова Гатиятулина официальный сайт КХЛ.
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