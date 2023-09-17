Тренер «Автомобилиста» Заварухин назвал причины поражения в матче с «Трактором»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о поражении в матче Континентальной хоккейной лиги с «Трактором» (1:2).

«Основная причина поражения – наше слабое начало. Соперник в первом периоде был быстрее. Предупреждали ребят, что трибуны погонят «Трактор» вперёд. Во втором периоде мы забили гол, но людям виднее. В третьем периоде имели хорошие моменты, есть над чем работать. Надо подтянуть игру в неравных составах.

Быстрый пропущенный гол? Не разобрались со вбрасывания. Соперник быстро сыграл, быстрый накат. Это индивидуальные ошибки. Хотя разбирали вбрасывания, но недоработали в этом моменте. У нас было большое преимущество? За преимущество в атаке не дают очков, главное – голы забивать. Сейчас каждая команда очень плотно играет в обороне, ловит всё на себя. Не хватает нам «черновых» голов на подставлении, от простоты пойдут красивые голы.

Отличная атмосфера. Дружеское уральское дерби, болельщики между собой дружат и команды показывают хороший хоккей. Здорово, что есть такие матчи и что их шесть», — приводит слова Заварухина официальный сайт КХЛ.