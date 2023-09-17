Главный тренер «Лады» Браташ прокомментировал волевую победу в матче с «Металлургом»

Главный тренер «Лады» Олег Браташ прокомментировал волевую победу в матче Континентальной хоккейной лиги с магнитогорским «Металлургом» (3:1).

«Победа – главное, ради чего мы выходим на игру. Сегодня у нас получилось её удержать. Мы этому очень рады.

Мы надеялись на Владислава Подъяпольского, зная его бэкграунд и его возможности. У нас есть ещё один вратарь, который себя хорошо проявлял во время предсезонной подготовки, но пока Влад не даёт засомневаться в своей позиции первого номера. Пока у нас нет повода его менять.

В концовке команда стала часто терять шайбу? Здесь нужно отдать должное сопернику, который нас очень сильно прессинговал, поэтому ребятам было сложно справляться с атакующей мощью «Металлурга».

«Металлург» во всех периодах перебросал «Ладу»? Это меня не напрягает, потому что во всех первых матчах, которые мы проиграли дома, мы перебрасывали соперников. Это не влияет на результат, а говорит о характере игры и территориальном преимуществе. Бросок броску рознь, поэтому их количество ни о чем не говорит. Точнее говорит, но не обо всем, скажем так», — приводит слова Браташа официальный сайт «Лады».