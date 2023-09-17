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Победа в матче с «Торпедо» стала 400-й в КХЛ для Зинэтулы Билялетдинова

Победа в матче с «Торпедо» стала 400-й в КХЛ для Зинэтулы Билялетдинова
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Вчера, 16 сентября, состоялся очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались казанский «Ак Барс» и нижегородское «Торпедо». Хозяева выиграли со счётом 4:3 (0:0, 2:2, 2:1). Это 400-я победа в Континентальной хоккейной лиге для тренера «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова.

Топ-5 тренеров КХЛ по победам:

1. Дмитрий Квартальнов – 517.
2. Олег Знарок – 440.
3. Зинэтула Билялетдинов – 400.
4. Владимир Крикунов — 374.
5. Игорь Никитин — 343.

Казанцы по ходу встречи проигрывали 0:2. В составе «Торпедо» отличились Максим Летунов, Андрей Белевич и Антон Силаев. За «Ак Барс» заброшенными шайбами отметились Дмитрий Кателевский, Дмитрий Яшкин, Кирилл Семёнов и Станислав Галиев.

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