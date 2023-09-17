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Вайсфельд назвал главную положительную тенденцию в КХЛ на старте сезона

Вайсфельд назвал главную положительную тенденцию в КХЛ на старте сезона
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Известный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд высказался о старте 16-го сезона Континентальной хоккейной лиги.

«Главное, что нравится на старте сезона КХЛ – это сохранение тенденции прошлого года. Стало значительно больше непредсказуемых результатов, что очень важно для развития лиги в целом. Чем их больше, тем лучше для всей лиги и для её популяризации. Ведь одна из основных задач, стоящих перед КХЛ, — привлечение болельщиков на трибуны, расширение зрительской аудитории. Эта задача решается, поэтому это то, на что хочется обратить внимание», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Сезон-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги стартовал 1 сентября матчем ЦСКА — «Ак Барс» (2:5).

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