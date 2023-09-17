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Игорь Никитин высказался о крупной победе «Локомотива» в матче с «Куньлунем»

Игорь Никитин высказался о крупной победе «Локомотива» в матче с «Куньлунем»
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Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу в матче Континентальной хоккейной лиги с пекинским «Куньлунь Ред Стар» (4:0).

«Первые два быстрых гола задали тон игре и определили её [ход]. «Куньлунь» раскрывался, а мы реализовали эти моменты. Большинство не получилось. Это единственный момент, который выпал из игры. Готовимся к следующему матчу», — приводит слова Никитина официальный сайт КХЛ.

В составе железнодорожников заброшенными шайбами отметились Сергей Андронов, Ярослав Лихачёв и Георгий Иванов (дважды).

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице Западной Конференции КХЛ. Команда Игоря Никитина набрала восемь очков за шесть матчей. «Куньлунь Ред Стар» находится на шестой строчке — у него восемь очков после восьми игр. Лидирует нижегородское «Торпедо» (10).

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