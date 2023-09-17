СКА — «Сибирь»: прервёт ли команда Ротенберга длинную серию неудач?

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги встретятся санкт-петербургский СКА и новосибирская «Сибирь». Команды будут играть в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

СКА потерпел четыре поражения подряд. Команда Романа Ротенберга проиграла нижегородскому «Торпедо» (3:4), ярославскому «Локомотиву» (2:3), московскому «Спартаку» (0:3) и минскому «Динамо» (1:3). Неудачная серия «Сибири» насчитывает три поражения. Коллектив Дэвида Немировски уступил «Автомобилисту» (1:6), «Амуру» (1:2 Б) и «Сочи» (2:4).

СКА занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав четыре очка. «Сибирь» находится на 10-й строчке Востока, заработав пять очков. Обе команды провели по шесть матчей.