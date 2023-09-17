Юрий Карандин: думаю, Фазелю по силам исправить ситуацию с судейством в КХЛ

Советский арбитр Юрий Карандин высказался о судействе в Континентальной хоккейной лиге.
«К сожалению, всё пошло не по плану с первого же матча — Кубка открытия ЦСКА — «Ак Барс». В нём было много удалений, некоторые — сомнительные, но при этом явные фолы пропускались.
Много нареканий практически по каждому матчу СКА, их справедливость уже признали и сами арбитры. Пример — последняя игра с «Динамо». Все моменты «50 на 50» толковались в пользу Москвы. Ситуация нездоровая, видимо, внутри судейского корпуса есть какое-то давление. И, мне кажется, арбитров уже трясёт перед играми с Санкт-Петербургом.
Отечественный хоккей всегда славился своим судейством. В годы СССР у нас были очень сильные позиции в арбитражном комитете ИИХФ. Хоккей у нас — не футбол, где всё руководство у иностранцев, поэтому я с долей скепсиса воспринял назначение главой комиссии по судейству Рене Фазеля.
Но в нынешней ситуации Фазель мог бы помочь и взять ситуацию с судейством в КХЛ под контроль. У швейцарца большой мировой опыт и, кстати, он формировался именно на российской школе судейства. Фазель — авторитетная фигура, ему в России доверяют. Думаю, ему по силам исправить ситуацию», — приводит слова Карандина Russia-Hockey.ru.
- 17 сентября 2023
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