«Бостон Брюинз» представил форму, посвящённую 100-летию клуба

«Бостон Брюинз» на официальном сайте представил три памятные формы в честь 100-летия клуба к сезону-2023/2024 Национальной хоккейной лиги.

Фото: ХК «Бостон Брюинз»

«Коллекция формы «Брюинз» отдаёт дань уважения 100-летней истории клуба, сочетая уникальные и ностальгические моменты. В домашней и выездной форме присутствуют элементы недавних чёрно-золотых свитеров, но с праздничным оттенком: вместо традиционного золота «Брюинз» используется сверкающее «золото столетия». Между тем, альтернативная майка, выполненная в коричневых и золотых тонах, вдохновлена винтажным дизайном свитеров, созданных в клубе. Все три модели будут включать в себя памятную нашивку в честь столетия на правом плече, чтобы отметить историческую веху», — написано в заявлении клуба.

Отмечается, что винтажный альтернативный вариант, как ожидается, будет использоваться в избранных матчах Original Six.