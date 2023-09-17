Илья Коновалов и Егор Морозов внесены в список травмированных московского «Динамо»

Голкипер Илья Коновалов и нападающий Егор Морозов внесены в список травмированных московского «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Отмечается, что ориентировочный срок возвращения хоккеистов в строй — конец сентября.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги 25-летний Илья Коновалов провёл пять матчей, в которых пропустил шесть шайб. На счету голкипера две голевых передачи. 28-летний Егор Морозов принял участие в шести играх. Результативными действиями хоккеист не отметился.

«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 10 очков за семь матчей. Следующий матч бело-голубые проведут завтра, 18 сентября, дома с московским «Спартаком». Начало игры — в 19:30 мск.