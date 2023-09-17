Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Сибирь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Мы всегда ждём дома». «Динамо» поздравило Овечкина с днём рождения

«Мы всегда ждём дома». «Динамо» поздравило Овечкина с днём рождения
Комментарии

Московское «Динамо» поздравило своего воспитанника капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с днём рождения.

«Сегодня воспитаннику клуба и одному из сильнейших хоккеистов планеты исполняется 38. За плечами Ови Кубок Гагарина, Кубок Стэнли, три чемпионства мира и ещё множество наград. Не хватает только олимпийского золота и побитого рекорда Гретцки, но и это временно!

Пусть все вершины покорятся! Ну а мы — всегда ждём дома. С днём рождения, Саша!» — сказано в сообщении пресс-службы клуба.

Напомним, Овечкин выступает в Национальной хоккейной лиге с 2005 года. За это время нападающий сыграл в 1347 встречах, в которых забросил 822 шайбы, отдал 663 результативные передачи и суммарно набрал 1485 очков при общем показателе полезности «+67».

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг поздравил Александра Овечкина с 38-летием.

Материалы по теме
Роман Ротенберг поздравил Александра Овечкина с днём рождения
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android