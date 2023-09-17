«Мы всегда ждём дома». «Динамо» поздравило Овечкина с днём рождения

Московское «Динамо» поздравило своего воспитанника капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с днём рождения.
«Сегодня воспитаннику клуба и одному из сильнейших хоккеистов планеты исполняется 38. За плечами Ови Кубок Гагарина, Кубок Стэнли, три чемпионства мира и ещё множество наград. Не хватает только олимпийского золота и побитого рекорда Гретцки, но и это временно!
Пусть все вершины покорятся! Ну а мы — всегда ждём дома. С днём рождения, Саша!» — сказано в сообщении пресс-службы клуба.
Напомним, Овечкин выступает в Национальной хоккейной лиге с 2005 года. За это время нападающий сыграл в 1347 встречах, в которых забросил 822 шайбы, отдал 663 результативные передачи и суммарно набрал 1485 очков при общем показателе полезности «+67».
Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг поздравил Александра Овечкина с 38-летием.
- 17 сентября 2023
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