Аймурзин: Козырев разрешает делать то, что в других командах запрещено

Нападающий «Северстали» Данил Аймурзин рассказал о работе с главным тренером череповецкого клуба Андреем Козыревым.

«На самом деле, он раскрывает нам плечи и разрешает делать то, что в других командах запрещено. Тренировочный процесс состоит из коротких, и в тоже время интенсивных занятий. За счёт этого и получается играть в немного другой хоккей.

Никто не будет ругать за хорошую мысль и некачественное выполнение. Но если одна и та же ошибка будет повторяться, в таком случае она уже будет считаться грубой. Нам разрешают ошибаться. И это классно. Ты не боишься ошибиться и при этом знаешь, что партнёр всегда может доиграть за тебя момент. Это позволяет быть более раскрепощённым на льду. В такой ситуации коллектив и становится хорошей командой.

Влетает ли нам за то, что много пропускали на старте сезона? Не скажу, что много влетает. Мы пропускаем голы из-за собственных ошибок. Те микродуэли, которые возникают в игре, они и решают исходы матчей. Нам каждый раз говорят, как нужно правильно действовать. Думаю, что в будущем мы также продолжим много забивать, но пропускать будем меньше», — сказал Аймурзин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.