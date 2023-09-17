«Игра есть — очки придут. Куда они денутся?» Экс-форвард СКА — о старте армейского клуба

Бывший нападающий СКА, бронзовый призёр чемпионата СССР-1986/1987 Василий Каменев прокомментировал неудачный старт армейского клуба в сезоне.

«Спорт есть спорт. В прошлом году у СКА было очень хорошее начало, но в концовке игра немножко не удалась. Поэтому в сегодняшней ситуации я не вижу ничего страшного — главное, что есть игра. Команда показывает атакующий хоккей, есть желание, зритель ходит. Видно, чего тренерский штаб хочет от ребят — мы не закрываемся в зоне, лишь бы добыть какие-то очки. Идёт становление новой команды. Надо всем сплотиться, быть дружнее, и всё придёт. Посмотрите на ЦСКА — там происходит то же самое. Да и в прошлом сезоне они тоже начинали не очень ярко, но в концовке выиграли Кубок Гагарина. Никаких проблем не вижу — нужна только поддержка. Не надо зацикливаться, копаться в себе, искать виноватых.

Команда играет нормально. Игра есть — очки придут. Куда они денутся? В Петербурге все нормальные люди переживают за команду — у нас всегда полный стадион. СКА — самая посещаемая команда КХЛ. Люди всегда идут на хоккей, болеют, переживают. Всё будет нормально. Ребятам пожелаю не опускать руки — мы движемся в правильном направлении. Не надо ни на кого обращать внимания», — сказал Каменев в интервью AllHockey.