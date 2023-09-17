В матче с «Сибирью» Ротенберг и Лайпсик на скамейке запасных получили по две минуты штрафа

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый» проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором СКА принимает новосибирскую «Сибирь». После первого периода счёт 2:0 в пользу гостей.

На последней минуте первой двадцатиминутки Брендан Лайпсик на скамейке запасных нецензурно выругался в адрес арбитров встречи, за что получил две минуты за неспортивное поведение. Затем такой же штраф получил главный тренер СКА Роман Ротенберг. В итоге армейцы остались втроём против пятёрки сибиряков.

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Спустя семь секунд удаление Брендана Лайпсика реализовал Тейлор Бек, оформивший дубль.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В следующей игре СКА примет дома «Северсталь» 20 сентября, «Сибирь» встретится в Новосибирске с «Авангардом» 21 сентября.