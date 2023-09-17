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СКА — Сибирь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
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В матче с «Сибирью» Ротенберг и Лайпсик на скамейке запасных получили по две минуты штрафа

В матче с «Сибирью» Ротенберг и Лайпсик на скамейке запасных получили по две минуты штрафа
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В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый» проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором СКА принимает новосибирскую «Сибирь». После первого периода счёт 2:0 в пользу гостей.

На последней минуте первой двадцатиминутки Брендан Лайпсик на скамейке запасных нецензурно выругался в адрес арбитров встречи, за что получил две минуты за неспортивное поведение. Затем такой же штраф получил главный тренер СКА Роман Ротенберг. В итоге армейцы остались втроём против пятёрки сибиряков.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Спустя семь секунд удаление Брендана Лайпсика реализовал Тейлор Бек, оформивший дубль.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 сентября 2023, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
2-й период
1 : 2
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Бек – 03:56 (5x5)     0:2 Бек (Аланов) – 19:29 (5x3)     1:2 Зыков – 35:24 (5x5)    

В следующей игре СКА примет дома «Северсталь» 20 сентября, «Сибирь» встретится в Новосибирске с «Авангардом» 21 сентября.

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