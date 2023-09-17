Слепышев: ЦСКА пока спит на старте, нам нужно доказывать, что достойны быть чемпионами

Нападающий ЦСКА Антон Слепышев прокомментировал старт армейского клуба в новом сезоне.
«Я думаю, что каждая команда настраивается на нас очень хорошо. Всё-таки дважды чемпионы. Обыграть ЦСКА, доказать, что не хуже, — такое желание у любого нашего соперника. Возможно, мы хотим проехаться на старом опыте, но начался новый сезон… Нам вновь нужно доказывать, что мы достойны быть чемпионами, быть командой-лидером. Но пока спим на старте.
Конечно, все мы люди. Но ещё мы — спортсмены, а в спорте тебе каждый день нужно доказывать, что ты лучший. Мы работаем над этим. У кого-то быстрее получается, у кого-то медленнее. В прошлом году тоже проходили нечто подобное», — сказал Слепышев в интервью Allhockey.
Слепышев в текущем сезоне сыграл в двух матчах, где очков не набрал.
- 17 сентября 2023
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