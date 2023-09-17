СКА проиграл пять матчей подряд в основное время

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый» завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором СКА принимал новосибирскую «Сибирь». Встреча завершилась победой новосибирского клуба со счётом 2:1.

Для подопечных Романа Ротенберга это поражение стало пятым подряд в основное время. СКА уступил «Торпедо» (3:4), «Локомотиву» (2:3), «Спартаку» (0:3), московскому «Динамо» (1:3). Последний раз армейский клуб побеждал 4 сентября во встрече с «Ладой» (3:0).

В следующей игре СКА примет дома «Северсталь» 20 сентября. Игра начнётся в 19:30 мск на стадионе «Ледовый».

Напомним, в матче с «Сибирью» на последней минуте первой двадцатиминутки Брендан Лайпсик на скамейке запасных нецензурно выругался в адрес арбитров встречи, за что получил две минуты за неспортивное поведение. Затем такой же штраф получил главный тренер СКА Роман Ротенберг.