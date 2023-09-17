Роман Ротенберг обратился к болельщикам СКА после пятого поражения подряд

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от «Сибири» (1:2) обратился к болельщикам армейцев.

«В целом от нас сегодня была хорошая игра, но пока не переходит это в результат. А так – боевая игра, мы возвращаем свою игру. Надо набраться терпения, у нас тяжёлый сентябрь такой. Но мы болельщикам нашим обещаем, что мы вернём наши кондиции и будем побеждать», — сказал Ротенберг в послематчевом интервью.

Для подопечных Романа Ротенберга это поражение стало пятым подряд в основное время. СКА уступил «Торпедо» (3:4), «Локомотиву» (2:3), «Спартаку» (0:3), московскому «Динамо» (1:3). Последний раз армейский клуб побеждал 4 сентября во встрече с «Ладой» (3:0). В следующей игре СКА примет дома «Северсталь» 20 сентября.