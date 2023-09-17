«Вопросы к судьям, мы просили посмотреть видео». Ротенберг — о двойном удалении у СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от «Сибири» (1:2) рассказал о двойном удалении у армейского клуба.

«Спорный момент был сегодня, мы просили посмотреть видео, у нас двоих удалили – меня и Лайпсика. Попросили разобрать момент, почему удаления не было у соперника. Вопросы к судьям: если мы просим посмотреть видео, наверное, можно было посмотреть», — сказал Ротенберг в послематчевом интервью.

Напомним, на последней минуте первой двадцатиминутки Брендан Лайпсик на скамейке запасных нецензурно выругался в адрес арбитров встречи, за что получил две минуты за неспортивное поведение. Затем такой же штраф получил главный тренер СКА Роман Ротенберг. В итоге армейцы остались втроём против пятёрки сибиряков.