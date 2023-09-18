Защитник СКА: не можем реализовать «пять на три»? Нужно больше бросать, всё придёт

Защитник СКА Сергей Сапего прокомментировал пятое поражение подряд армейского клуба в матче с «Сибирью» (1:2). Последний раз армейский клуб побеждал 4 сентября во встрече с «Ладой» (3:0).

«Пятое поражение подряд? Это только начало сезона, впереди длинная дистанция. У нас новая команда, где-то не хватает сыгранности. Будут и победы, и поражения. Не опускаем голову и работаем дальше. Почему не можем реализовать большинство «пять на три»? Нужно больше бросать, всё придёт. Когда придёт понимание между партнёрами, и большинство подтянется. Всё будет нормально», — сказал Сапего в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

В следующей игре СКА примет дома «Северсталь» 20 сентября. Игра начнётся в 19:30 мск на стадионе «Ледовый».