Каменев: СКА играет в хоккей, который нравится болельщикам, СМИ раздувают жареное

Бывший игрок СКА, бронзовый призёр чемпионата СССР 1987 года Василий Каменев оценил пятое поражение подряд армейского клуба — в матче с «Сибирью» (1:2).

«Я не из тех ветеранов, кто будет критиковать команду. Если ты хочешь что-то сказать, приди к руководству, посоветуй. Там двери открыты. Если публично говорить, что всё плохо, это не поднимает дух игроков.

Людям нужно объяснить правдиво, что происходит? Так всё видно. Статистика в матче СКА — «Сибирь» в пользу петербуржцев. Пока в завершении у армейцев не получается. И нарушения глупые. Удалили Лайпсика и тренера Ротенберга за их реакцию на решение судей, которые пропустили удар игрока СКА. Гости остались впятером против троих армейцев и перевернули игру.

СКА играет в хоккей, который нравится болельщикам. Результат придёт. Надо исключить удаления, глупые ошибки. Не хочу никого обвинять и ругать. Скажу так: игрокам СКА надо собраться в кулак и всё исправить. Ничего страшного нет, начало сезона. Я понимаю, если бы команда играла безвольно и не билась. Тогда зрители не шли бы на хоккей.

Ничего страшного не произошло. СМИ раздувают жареное вокруг СКА. Кричат, что пять поражений подряд — провал. Ну какой провал? Ещё играть и играть. Когда-нибудь армейцев «прорвёт», не может так бесконечно продолжаться», — цитирует Каменева «РБ Спорт».

Последний раз армейский клуб побеждал 4 сентября во встрече с «Ладой» (3:0).