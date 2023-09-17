Кадейкин: не хочется всё переворачивать с ног на голову и говорить, что СКА раскусили

Нападающий СКА Александр Кадейкин прокомментировал поражение от «Сибири» (1:2).
«Многие команды думают, как создать эти моменты, как почти сто раз бросить по воротам. У нас всё это сейчас есть. Надо реализовывать. Почему не реализуем? Мы дошли до момента, когда создаём, — уже неплохо. Следующий шаг — гол. Это наш потенциал. Если в каждом матче станем делать по сто попыток бросков и начнём реализовывать, всё будет хорошо.
«Сибирь» раскусила систему СКА? Мы сейчас разговариваем про результат. Все вопросы с точки зрения результата, но и мы, и вы не просто так здесь собрались. Вы тоже эксперты, понимаете в хоккее. Есть вопросы по качеству игры — мы на них отвечаем, но сейчас начинаем немного передёргивать. Счёт 1:2, всё разобрали, но мы смотрим на качество игры. В предыдущих ответах объяснили, почему так происходит. Не хочется сейчас всё переворачивать с ног на голову и говорить, что нас раскусили и зажали», — цитирует Кадейкина пресс-служба СКА.
Ранее поражение от «Сибири» прокомментировал нападающий СКА Алекс Гальченюк.
- 17 сентября 2023
-
23:00
-
22:53
-
22:43
-
22:32
-
22:19
-
22:07
-
21:44
-
21:27
-
21:12
-
20:56
-
20:42
-
20:39
-
20:37
-
20:35
-
20:30
-
20:25
-
20:14
-
20:02
-
19:54
-
19:43
-
19:40
-
19:32
-
19:30
-
19:26
-
19:18
-
19:10
-
19:00
-
18:46
-
18:26
-
18:12
-
18:06
-
17:45
-
17:27
-
17:11
-
17:00