Кадейкин: не хочется всё переворачивать с ног на голову и говорить, что СКА раскусили

Нападающий СКА Александр Кадейкин прокомментировал поражение от «Сибири» (1:2).

«Многие команды думают, как создать эти моменты, как почти сто раз бросить по воротам. У нас всё это сейчас есть. Надо реализовывать. Почему не реализуем? Мы дошли до момента, когда создаём, — уже неплохо. Следующий шаг — гол. Это наш потенциал. Если в каждом матче станем делать по сто попыток бросков и начнём реализовывать, всё будет хорошо.

«Сибирь» раскусила систему СКА? Мы сейчас разговариваем про результат. Все вопросы с точки зрения результата, но и мы, и вы не просто так здесь собрались. Вы тоже эксперты, понимаете в хоккее. Есть вопросы по качеству игры — мы на них отвечаем, но сейчас начинаем немного передёргивать. Счёт 1:2, всё разобрали, но мы смотрим на качество игры. В предыдущих ответах объяснили, почему так происходит. Не хочется сейчас всё переворачивать с ног на голову и говорить, что нас раскусили и зажали», — цитирует Кадейкина пресс-служба СКА.

Ранее поражение от «Сибири» прокомментировал нападающий СКА Алекс Гальченюк.