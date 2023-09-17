«Текущее место для СКА непривычно, но такой опыт тоже нужен». Бардаков — об игре армейцев

Нападающий СКА Захар Бардаков оценил поражение от «Сибири» (1:2) в матче регулярного сезона-2023/2024 Фонбет Чемпионата КХЛ. Армейский клуб занимает 10-е место в таблице Запада.

«Держали всё под контролем, но удаления сломали нам игру. В такие моменты тяжело. Нам пора бы уже начать реализовывать большинство, потому что нам это пригодится в плей-офф.

Плохое начало сезона — это не показатель. Если через 40 игр будем на том же месте, можно задавать вопросы. Конечно, текущее место для СКА непривычно, но такой опыт тоже нужен. В следующем матче надо сыграть от чистого сердца для болельщиков, чтобы они видели наше желание побеждать. Если мы впредь будем играть так же, как сегодня в третьем периоде, нам не будет равных.

Я уже забыл про травму на турнире Пучкова (в матче с «Сибирью». — Прим. «Чемпионата»). Это рядовой случай в хоккее. Сейчас хорошо себя чувствую. Рад, что вошёл в сезон, потому что первые игры не задались», — приводит слова Бардакова «РИА Новости Спорт».

Захар Бардаков в текущем сезоне за СКА сыграл три матча, в которых набрал четыре минуты штрафа.