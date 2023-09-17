Плющев ответил на вопрос, когда Овечкин может завершить карьеру

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев ответил на вопрос, когда Александр Овечкин может завершить карьеру, и поздравил капитана «Вашингтон Кэпиталз» с 38-летием.
«Только Александр может решить этот вопрос, когда он будет заканчивать с хоккеем. Я думаю, что игру он обманывать не будет, когда придёт время, когда он больше не сможет приносить пользу команде, тогда он будет принимать это решение. Когда это будет, я не могу сказать, после того, как он побьёт рекорд Гретцки или не побьёт. Всё зависит от его состояния души и физической формы. Хоккей – физический вид спорта, и всё может быть в этой жизни. В этом возрасте даже мелкие травмы достаточно неприятны. Хочется пожелать ему игрового долголетия, и с днём рождения», — цитирует Плющева LiveResult.Ru.
Овечкин выступает в Национальной хоккейной лиге с 2005 года. За это время нападающий сыграл в 1347 встречах, в которых забросил 822 шайбы, отдал 663 результативные передачи и суммарно набрал 1485 очков при общем показателе полезности «+67».
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