Форварду «Амура» Бродхёрсту предстоит операция, в клубе назвали срок возвращения хоккеиста

Нападающему хабаровского «Амура» Алексу Бродхёрсту предстоит операция. Об этом сообщил главный тренер дальневосточного клуба Андрей Мартемьянов на пресс-конференции.
В пресс-службе «Амура» «Чемпионату» рассказали, что Бродхёрст вернётся в строй в конце октября 2023 года. Напомним, нападающий получил травму в третьем периоде матча со «Спартаком» (3:5).
За три неполных матча в составе «Амура» в текущем сезоне КХЛ Бродхёрст набрал четыре очка — забросил две шайбы и отдал две результативные передачи.
В прошлом сезоне нападающий дебютировал в КХЛ и дошёл вместе с «Авангардом» до финала Восточной конференции. В своём первом сезоне в лиге Бродхёрст провёл в регулярке 67 матчей, в которых набрал 30 (14+16) очков. За 14 матчей в плей-офф форвард записал на свой счёт 8 (3+5) очков.
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