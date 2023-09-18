Косоуров: «Торпедо» при игре в равных составах переигрывает всех

Бывший игрок «Ак Барса» Алексей Косоуров рассказал про игру нижегородского «Торпедо» в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Если я в том году называл игру «Торпедо» озорной, то в этом сезоне они играют уже более зрело. В обороне очень сильно добавили, ну и в атаке они играют, конечно, очень здорово. То есть весь рисунок игры просматривается: выход из зоны через пас, проход средней зоны через пас и позиционная игра, и атаки сходу у них есть. У них вся игра поставлена через пас и своевременное открывание партнёра в нужные места. В принципе, то, что они сейчас идут на первом месте, для меня не удивительно.

Необычный хоккей? Да почему необычный-то? Если кто-то его называет инновационным, ну хорошо, а куда тогда делся современный хоккей? Всё, он прошёл? Да нет ничего инновационного. Получается, что у нас инновационный хоккейный уже был в 70-80-90-х годах. Команда играет так, как играл ЦСКА, сборная, как играл сам Ларионов. Это всё прослеживается, это всё видно.

Лимитчики себя неплохо проявляют, что Артамонов, что Силаев, забивший в Казани и сыгравший в том моменте нестандартно. Если взять по всему «Торпедо», там очень много нестандартных решений. Против такой команды играть не совсем легко, ещё нужно подстроиться.

Ребята играют с азартом, я вижу, что их не вгоняют в рамки, разрешают ошибаться. На мой взгляд, они при игре в равных составах переигрывают всех. То есть у них нет задачи: «Мы где-то в «5х5» на ноль сыграем, а за счёт большинства вытянем игру».

Потенциал команды? Есть такая хоккейная поговорка, что цыплят считают по весне. Так что давайте посмотрим, что будет дальше», – сказал Косоуров в интервью Metaratings.ru.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» в Уфе сыграет с «Салаватом Юлаевым». Игра состоится сегодня, 18 сентября.