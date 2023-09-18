«Женя немножко затухает». Новиков — об игре Кузнецова в «Вашингтоне»
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Заслуженный тренер России Юрий Новиков оценил игру российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Евегния Кузнецова.
«Непонятная ситуация с Кузнецовым. В каком он настроении? Мне кажется, Женя немножко затухает, но почему это происходит? Это талантливый игрок, который даёт красоту хоккею. Такие ребята нужны. Когда говорят о каких-то переплатах, это неправильная характеристика для таких выдающихся хоккеистов. Мы поддерживаем всех ребят, которые сражаются на тяжелейших полях НХЛ в том числе и за Россию, хотя они и играют в свитерах иностранных клубов», — сказал Новиков в интервью «РБ Спорт».
Напомним, в прошлом регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги Кузнецов отметился 55 (12+43) результативными баллами в 81 встрече.
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