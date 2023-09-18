Бердников — о жизни в США: полгода в шортах хожу и балдею. Здесь есть всё, что хочешь

Бывший нападающий ряда клубов КХЛ Вадим Бердников рассказал о своей жизни в США.

«Почему переехал жить именно в США? Была такая мечта детства, плюс у нас здесь знакомые и друзья живут. Моя жена уже бывала здесь, и ей очень понравилось. Долго не думали, взяли и переехали.

Комфортно ли жить в Нью-Йорке? Нам нравится. Во-первых, погода. Я полгода в шортах хожу и балдею. У меня большая семья, шестеро детей, и всем это очень нравится. До этого мы два года жили в Швеции, в самом дождливом городе страны, и соскучились по солнцу и хорошей погоде. И здесь есть всё, что хочешь. Да, цены повыше, чем в России, но и там, как я знаю, тоже цены сильно выросли. Уровень жизни хороший.

Тяжело не было, дом мы сняли заранее. Семья вначале приехала без меня, а я уже подъехал через два месяца. Дети пошли в школу: сначала на полтора месяца, а потом на новый учебный год. Это всё мы уже проходили в Швеции, которая стала для нас промежуточным этапом. Были нюансы, связанные с документами, так как всё пришлось оформлять по-новому. Скажем так, легализовываться. Конечно, много всего нового, но наши местные друзья нам помогли, что-то подсказали.

Бездомных в Нью-Йорке много – это да, но меня это никак не задевает и никакого дискомфорта я не испытываю. О криминальных районах слышал, но туда не хожу», — цитирует Бердникова «РБ Спорт».

В свой карьере хоккеист играл за «Барыс», «Трактор», «Витязь», «Атлант», «Спартак», «Северсталь», «Арлан» (Казахстан) и «Бурос» (Швеция).