Самсонов: в прошлом плей-офф «Каролине» не хватило Свечникова, он лидер клуба

Экс-тренер «Каролины Харрикейнз» Сергей Самсонов оценил значение Андрея Свечникова для «ураганов».
«Думаю, Андрюха здорово прогрессирует. Он лидер «Каролины». Если смотреть чисто на очки и сравнивать по лиге, то его цифры не самые лучшие. Но в «Каролине» нет ни одного игрока из топ-50 бомбардиров — все играют на команду, все двусторонние игроки. Конечно, из-за этого личная статистика страдает, но такая игра даёт свои плоды — команда выигрывает дивизион, проходит в финал конференции. Это и есть командный хоккей.
Все команды, которые далеко проходят в плей-офф, играют примерно в такой же хоккей. Просто где-то выходят на первый план определённые игроки. Посмотрите на «Флориду», и как здорово отыграл Бобровский. На мой взгляд, он вытащил команду. Пару раз «Каролина» оступилась, проиграв «Тампе», которая выиграла Кубок Стэнли. В прошлом плей-офф не хватило Андрея Свечникова, он получил травму и не смог сыграть. У «Каролины» всё должно сложиться, у неё есть всё для успеха», — сказал Самсонов в интервью Sport24.
В прошедшем чемпионате Свечников набрал 55 (23+32) очка в 64 матчах. В марте игрок получил травму крестообразных связок колена и выбыл до конца прошлого сезона. В августе генеральный менеджер «Каролины» Дон Уодделл заявил, что Свечников будет готов к старту нового сезона НХЛ.
- 18 сентября 2023
-
12:46
-
12:23
-
12:10
-
12:04
-
11:45
-
11:31
-
11:22
-
11:09
-
10:48
-
10:30
-
10:09
-
09:55
-
09:49
-
09:42
-
09:30
-
09:15
-
09:05
-
08:50
-
08:40
-
08:40
-
08:31
-
08:17
-
08:10
-
08:00
-
07:50
-
06:21
-
01:00
- 17 сентября 2023
-
23:43
-
23:20
-
23:11
-
23:00
-
22:53
-
22:43
-
22:32
-
22:19