Самсонов: в прошлом плей-офф «Каролине» не хватило Свечникова, он лидер клуба

Экс-тренер «Каролины Харрикейнз» Сергей Самсонов оценил значение Андрея Свечникова для «ураганов».

«Думаю, Андрюха здорово прогрессирует. Он лидер «Каролины». Если смотреть чисто на очки и сравнивать по лиге, то его цифры не самые лучшие. Но в «Каролине» нет ни одного игрока из топ-50 бомбардиров — все играют на команду, все двусторонние игроки. Конечно, из-за этого личная статистика страдает, но такая игра даёт свои плоды — команда выигрывает дивизион, проходит в финал конференции. Это и есть командный хоккей.

Все команды, которые далеко проходят в плей-офф, играют примерно в такой же хоккей. Просто где-то выходят на первый план определённые игроки. Посмотрите на «Флориду», и как здорово отыграл Бобровский. На мой взгляд, он вытащил команду. Пару раз «Каролина» оступилась, проиграв «Тампе», которая выиграла Кубок Стэнли. В прошлом плей-офф не хватило Андрея Свечникова, он получил травму и не смог сыграть. У «Каролины» всё должно сложиться, у неё есть всё для успеха», — сказал Самсонов в интервью Sport24.

В прошедшем чемпионате Свечников набрал 55 (23+32) очка в 64 матчах. В марте игрок получил травму крестообразных связок колена и выбыл до конца прошлого сезона. В августе генеральный менеджер «Каролины» Дон Уодделл заявил, что Свечников будет готов к старту нового сезона НХЛ.