Защитник СКА Камалов: пять поражений подряд? Лучше сейчас, чем весной

Защитник СКА Никита Камалов прокомментировал неудачную серию армейского клуба в последних матчах.
«Хоккей – дело такое. Кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Мы не акцентируем на этом внимание. Пять поражений подряд… бывает, ничего страшного. Лучше сейчас это пройти, преодолеть, чем столкнуться с этим весной. Поэтому никакой паники нет. Рабочая атмосфера, мы настраиваемся на следующую игру.
У «Сибири» до игры со СКА было только две победы, не привело ли это к недооценке соперника? Нет, никакой недооценки нет. Мы знаем, как все команды настраиваются на СКА, поэтому никакой недооценки нет и быть не может. У них [«Сибири»] хорошая команда – игровая.
Болельщики требуют результаты, но я думаю, они видят, что в команде нет равнодушных, нет такого, чтобы кто-то играл спустя рукава. Все бьются, и болельщики понимают, что где-то, скажем так, какой-то чёрт побери происходит. Думаю, мы все вместе, с болельщиками и «Ледовым» всё это преодолеем, и у нас всё получится.
Не было ли оскорблений со стороны болельщиков? Не знаю, но ко мне никто не подходил и ничего не говорил», — цитирует Камалова «Спорт День за Днём».
Последний раз армейский клуб побеждал 4 сентября во встрече с «Ладой» (3:0). В следующей игре СКА примет «Северсталь» 20 сентября. Игра начнётся в 19:30 мск на стадионе «Ледовый».
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