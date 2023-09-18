Бердников рассказал, сколько стоит хоккейный сезон для ребёнка в США

Бывший нападающий ряда клубов КХЛ Вадим Бердников рассказал о работе детским тренером в США и стоимости обучения в хоккейных школах страны.

«Чем детский хоккей отличается в Америке? Там другая система хоккея, это более коммерческий вид спорта. Хотя в России тоже к тому приходят. Также в Америке чаще используют половину льда, а не всю площадку. Хотя я лично поддерживаю полный лёд, чтобы дети сразу привыкали к нему.

Здесь тоже есть «подкатки»? Да, потому что здесь у ребят по две тренировки в неделю, а у нас в России, например, было по шесть. Так как льда мало, то родителям приходится брать дополнительные занятия.

Почему льда не хватает? Такие здесь условия у клубов и школ, нет возможности давать больше льда. Тут, в отличие от России, городской бюджет не выделяет деньги. Здесь все клубы самостоятельные и должны сами себя окупать.

Здесь цены совсем другие, чем в России. Вот, например, оплата на сезон для ребёнка 2012 г.р. – $7000. Родители абсолютно всё оплачивают сами – поездки, экипировку, дополнительные тренировки. Здесь дети занимаются несколькими видами спорта, и куда бы ты ни пошёл, везде надо платить деньги.

Нет такого, как у нас, когда ребёнок занимается только хоккеем круглые сутки? Там ребята могут заниматься одновременно четырьмя-пятью видами спорта. Детям дают выбор: что больше понравится, туда и переходят. Ещё надо отметить такую черту менталитета – здесь дорожат временем, потому что всего мало и за всё приходится платить. Поэтому ребята, если говорить уже про старших, очень сконцентрированные, трудоспособные, всё впитывают.

Экономят деньги родителей? Да, к тому же здесь принято работать уже с 16 лет. Не у всех есть родители, которые могут всем обеспечить. Нужно и платить за обучение в колледже, и купить машину, потому что без неё невозможно передвигаться – нет общественного транспорта. Поэтому все стараются работать, даже дети», — сказал Бердников в интервью «РБ Спорт».

Ранее Вадим Бердников рассказал о своей жизни в США.