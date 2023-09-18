«Место нужно завоёвывать». Мартемьянов — о малом количестве игрового времени Дрозга

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов прокомментировал малое количестве игрового времени форварда хабаровчан Яна Дрозга.
«Яну нужно быть поуверенней и делать меньше ошибок на площадке. Нужно искать в себе моменты, на данном этапе у нас ребята посильнее выглядят. Пока мало времени, поэтому в состав не попадает, своё место на площадке нужно завоёвывать. Многие знают, я в паспорт не смотрю, играют те, кто лучше на данный момент», — сказал Мартемьянов во время пресс-конференции дальневосточного клуба.
В текущем сезоне на счету Дрозга три игры, в которых форвард забросил одну шайбу. В прошлом сезоне на счету 24-летнего словенца 21 (8+13) очко.
Напомним, ранее стало известно, что нападающему хабаровского «Амура» Алексу Бродхёрсту предстоит операция.
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