Черкас обратился к игрокам и тренерскому штабу СКА от имени ветеранов армейского клуба

Заслуженный тренер России Сергей Черкас обратился к игрокам и тренерскому штабу хоккейного клуба СКА на фоне неудачной игры армейского клуба.

«Дорогие хоккеисты, дорогие наши армейцы, тренерский штаб, от лица ветеранов хоккейного клуба СКА хотим пожелать вам в ближайших играх показать великолепный яркий красочный хоккей. Тот хоккей, в который вы умеете играть, тот хоккей, который приносит радость зрителям и всем нам. Мы уверены, что мы можете это сделать. Верим в вас! Любим и уважаем вас. Нам нравится, как вы играете.

Да, сейчас что-то не получается, но это не страшно. Самое главное, чтобы вы верили в себя, верили, что всё это можно исправить. Что можно показать хоккей, которого ждут болельщики, ждём мы — все, кто любит и болеет за СКА. Поверьте, ветераны всегда с вами и в радости, и в горе. Мы сами играли, сами переживали точно такие же моменты и ситуации, но всегда с честью выходили из них. И вы тоже выйдете и покажете хоккей, который мы все ждём!», — приводит слова Черкаса AllHockey.

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