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«Зенит» таких подарков не делает, а СКА сделал». Губерниев — о серии поражений армейцев

«Зенит» таких подарков не делает, а СКА сделал». Губерниев — о серии поражений армейцев
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Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал неудачную серию СКА в последних матчах.

«Да, у СКА очень большой и сбалансированный состав, прекрасные тренеры. Вы знаете, это испытание, которое придётся сейчас преодолеть, в том числе и Роману Борисовичу Ротенбергу. Потому что не только лепестками роз устлана эта дорога в плей-офф. Так что нужно очень крепко подумать, что не так сделано. Я верю в тренерский штаб: там замечательные люди работают. Поэтому я не сомневаюсь, что это такой спортивный несчастный случай. Так бывает. Команда ещё найдёт себя обязательно.

А вообще это очень интересно, когда фавориты проигрывают. Знаете, вот как вся футбольная Россия ждёт, чтобы «Зенит» так взял и стартовал с пяти поражений подряд. Это бы сейчас всколыхнуло футбольную общественность всей страны. Но «Зенит» таких подарков не делает. А СКА сделал, так бывает. Я думаю, что команда в ближайшие несколько игр в себя придёт. Но тем не менее нужно понимать, что было сделано неправильно», — написал Губерниев в колонке на сайте «Советский Спорт».

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