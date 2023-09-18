В «Ладе» ответили на вопрос, когда может дебютировать словацкий защитник Росандич

Спортивный директор «Лады» Рафик Якубов рассказал, когда может дебютировать словацкий защитник Мислав Росандич.

«Когда за «Ладу» дебютирует Росандич? Вернёмся домой после выездной серии, а там видно будет. Он сейчас проходит все проверки, медосмотры, начинает работать», — сказал Якубов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Прошлый сезон 28-летний защитник провёл в Чехии. За 65 матчей в «Били Тигржи» и «Маунтфилде» он набрал 12 (1+11) очков при показателе полезности «+12», а также отметился одной голевой передачей в трёх играх хоккейной Лиги чемпионов. До этого он выступал за «Детву», «Зубр Пршеров», «Витковице», а также за «Слован» в КХЛ.

Ранее хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересны нападающих «Лады» Сергея Шумакова и Михаила Фисенко, назвал сроки восстановления игроков.