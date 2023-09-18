Новиков: игра с таким великим мастером, как Панарин, помогла Лафреньеру развиться

Заслуженный тренер России Юрий Новиков рассказал о влиянии российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина на становление игры Алекси Лафреньера.
«В НХЛ есть такой мальчик — Лафреньер. В своё время он был первым номером драфта. Я немножко его посмотрел. Для меня первый номер драфта НХЛ — это совсем другое. Как по мне, он не должен был подниматься даже в первую четвёрку. Но то, что Алексис попал в «Рейнджерс» и начал играть с такими великими мастерами, как Зибанежад и Панарин, помогло ему развиться. У него появилась какая-то перспектива. Вот что могут делать большие мастера!
Это в наших традициях, когда молодого игрока ставят к ветеранам. Заслуга этих великих хоккеистов в развитии других игроков. Лафреньер получил столько, играя с Панариным и Зибанежадом, сколько он бы нигде больше не получил. Нахождение с ними в раздевалке, наблюдение за тем, как они себя ведут — это бесценный опыт. Такой опыт дороже денег», — сказал Новиков в интервью AllHockey.
Ранее Новиков оценил игру российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Евегния Кузнецова.
- 18 сентября 2023
-
15:48
-
15:42
-
15:33
-
15:20
-
15:00
-
14:53
-
14:31
-
14:12
-
14:00
-
13:44
-
13:33
-
13:17
-
13:05
-
12:46
-
12:23
-
12:10
-
12:04
-
11:45
-
11:31
-
11:22
-
11:09
-
10:48
-
10:30
-
10:09
-
09:55
-
09:49
-
09:42
-
09:30
-
09:15
-
09:05
-
08:50
-
08:40
-
08:40
-
08:31
-
08:17