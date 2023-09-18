Пашнин — об обстановке внутри СКА: в коллективе всё нормально

Защитник петербургской команды Михаил Пашнин прокомментировал старт сезона, в котором армейцы после двух побед потерпели пять поражений подряд.
«У нас новая молодая команда, пришли больше 12 игроков, и на старте сезона мы только обтираемся. Видно, что добавляем от игры к игре, нет никакой паники, работаем в обычном режиме, который запланирован. Хромает реализация, но ребята создают много голевых моментов, это придёт. В коллективе рабочая атмосфера, все друг за друга, поддерживают и помогают — всё нормально. По матчу с «Сибирью» могу сказать, что рисунок игры просматривается намного лучше. Ребята много времени провели в атаке и создали кучу моментов. Опять же, не хватало их реализации. Как только в этом компоненте добавим, всё наладится», — сказал Панин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.
- 18 сентября 2023
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