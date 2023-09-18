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Дементьев назвал имена трёх лучших российских хоккеистов в НХЛ

Дементьев назвал имена трёх лучших российских хоккеистов в НХЛ
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Хоккейный агент Алексей Дементьев поделился мыслями о лучших российских игроках Национальной хоккейной лиги. Специалисту предложили назвать лучшего хоккеиста из России в НХЛ, однако он отказался. При этом Дементьев назвал имена трёх лучших игроков на данный момент.

«Одного выделить не могу, не хочу никого обижать. Если говорить про топ-3, то это вратарь Игорь Шестёркин, защитник Дмитрий Орлов и нападающий Александр Овечкин», — приводит слова Дементьева Legalbet.

Напомним, сезон-2023/2024 Национальной хоккейной лиги начнётся 11 октября. Регулярный чемпионат будет разыгрываться до 19 апреля. После этого стартует плей-офф. Отметим, что в прошлом сезоне обладателем Кубка Стэнли стал «Вегас Голден Найтс».

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