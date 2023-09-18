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«Ак Барс» подписал пробный контракт с экс-нападающим узбекистанского «Хумо»

«Ак Барс» подписал пробный контракт с экс-нападающим узбекистанского «Хумо»
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«Ак Барс» заключил соглашение с 30-летним нападающим Дмитрием Архиповым, сообщает пресс-служба КХЛ.

Отмечается, что контракт с форвардом имеет пробный характер.

Напомним, минувший сезон нападающий начинал в КХЛ, выступая за «Спартак». За московский клуб Архипов не сыграл ни одного матча из-за травмы, и в ноябре 2022 года стороны расторгли контакт. В января 2023 года форвард играл за узбекистанский «Хумо».

Всего на счету опытного нападающего 278 матчей в Континентальной хоккейной лиге, в которых он забил 28 голов, отдал 27 результативных передач и суммарно набрал 55 очков. Архипов дебютировал в КХЛ в составе «Ак Барса». Кроме казанцев, форвард в лиге поиграл за «Амур», «Сочи» и «Куньлунь Ред Стар».

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