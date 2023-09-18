Жена Овечкина поздравила Александра с 38-летием

Анастасия Шубская, жена российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, в своих социальных сетях поздравила мужа с 38-летием. Вчера, 17 сентября, капитан «столичных» отпраздновал свой день рождения.
Шубская выложила в «сториз» ряд совместных фотографий с Овечкиным.
«С днём рождения, любимый», — подписала женщина.
Фото: Социальные сети Шубской
Фото: Социальные сети Шубской
Фото: Социальные сети Шубской
Фото: Социальные сети Шубской
Напомним, Овечкин выступает в Национальной хоккейной лиге с 2005 года. Впереди его ждёт 18-й сезон в НХЛ. За это время нападающий сыграл в 1347 встречах, в которых забросил 822 шайбы, отдал 663 результативные передачи и суммарно набрал 1485 очков при общем показателе полезности «+67». Кроме того, Овечкин выиграл Кубок Стэнли в 2018 году, принял участие в 13 чемпионатах мира, стал трёхкратным чемпионом мира (2008, 2012, 2014), а также поиграл на трёх Олимпийских играх (2006, 2010 и 2014).
- 18 сентября 2023
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