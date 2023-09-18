«Салават Юлаев» всухую обыграл «Торпедо», у нижегородцев второе поражение подряд

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Салават Юлаев» принимал нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0).
Основное время завершилось без голов. На второй минуте овертайма нападающий «Салавата» Вячеслав Лещенко получил шайбу на правом кругу вбрасывания. Форвард оттуда нанёс бросок в касание под перекладину и принёс уфимцам победу. Для нижегородцев это поражение стало вторым подряд.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Вратарь юлаевцев Александр Самонов оформил шат-аут.
Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават» в Уфе сыграет с «Нефтехимиком». «Торпедо» примет «Витязь». Оба матча состоятся 20 сентября.
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