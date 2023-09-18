Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — Витязь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Салават Юлаев» — «Торпедо» 1:0 ОТ, результат матча регулярного чемпионата КХЛ, 18 сентября

«Салават Юлаев» всухую обыграл «Торпедо», у нижегородцев второе поражение подряд
Аудио-версия:
Комментарии

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Салават Юлаев» принимал нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 сентября 2023, понедельник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 0
ОТ
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Лещенко (Науменков, Шмелёв) – 61:48 (5x3)    

Основное время завершилось без голов. На второй минуте овертайма нападающий «Салавата» Вячеслав Лещенко получил шайбу на правом кругу вбрасывания. Форвард оттуда нанёс бросок в касание под перекладину и принёс уфимцам победу. Для нижегородцев это поражение стало вторым подряд.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Вратарь юлаевцев Александр Самонов оформил шат-аут.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават» в Уфе сыграет с «Нефтехимиком». «Торпедо» примет «Витязь». Оба матча состоятся 20 сентября.

Материалы по теме
Видео
Лидер «Салавата» Хмелевски набросился с кулаками на форварда «Торпедо» Летунова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android