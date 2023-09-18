Тренер «Нефтехимика» прокомментировал самое крупное поражение клуба в истории в КХЛ

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев высказался после встречи регулярного чемпионата с «Барысом». Нижнекамская команда потерпела разгромное поражение со счётом 0:8. «Нефтехимик» пропустил первый гол уже на 13-й секунде матча. В первом периоде нижнекамцы дважды капитулировали, ещё раз — во втором. В третьем игровом отрезке «Нефтехимик» пропустил пять голов и потерпел самое крупное поражение в истории в КХЛ.
«Если смотреть на статистику, то мы сделали 31 бросок в створ, а соперник — 27. А если посмотреть на счёт, то происходит диссонанс. У «Барыса» великолепно сыграл вратарь. Подтащил много моментов. К сожалению, мы не реализовали много своих хороших шансов. Очень крупный, неприятный счёт.
Выбил ли из колеи быстрый гол на 13-й секунде игры? Нет. Даже второй гол нас из колеи не выбил, потому что первый и второй периоды борьба шла равная до третьего гола соперника.
Да, конечно, пропускать первыми неприятно, но если ты ведёшь и контролируешь игры, то ты сам должен забивать первым и доводить дело до победы. Пока у нас это не получается», — приводит слова Леонтьева официальный телеграм-канал «Нефтехимика».
- 18 сентября 2023
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