«Мы обыграли AC/DC». Главный тренер «Салавата» высказался после победы над «Торпедо»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался после победы во встрече регулярного чемпионата «Торпедо». Уфимская команда вырвала победу в овертайме — 1:0. «Салават» нанёс «Торпедо» второе поражение в сезоне. Козлов также поделился мнением о том, что нижегородцы часто зажимали уфимскую команду в своей зоне. Кроме того, Главный тренер «Салавата» высказался об игре вратаря Александра Самонова.

«Хорошая победа. Саша Самонов — молодец. Первая игра «на ноль». В меньшинстве хорошо сыграли, много блокированных бросков. Шайба много прыгала, качество льда не позволяет играть лучше.

Что думаю по поводу того, что «Торпедо» давило, много бросало, заставляло откатываться? «Торпедо» много бросало. Я успел посмотреть половину первого периода до пресс-конференции. Эти броски не были из опасных позиций. Самонов видел все броски. Мы грамотно всё блокировали.

Во втором периоде «Торпедо» часто зажимало нас в своей зоне? Если ты не поменялся вовремя, то тебя закрывают в позиционной атаке. Надо лучше контролировать шайбу, накладывать смену на смену. Двигаться с шайбой в зоне атаки, уходить глубже. Ребята действовали грамотно по ситуации. Не было желания играть вторым номером. С «Торпедо» нельзя играть вторым номером. В первой половине игры не всегда это получилось. В третьем периоде мы стали агрессивнее, сыграли по-другому.

Игорь Ларионов сравнил стили команд в формате групп и назвал «Торпедо» роком, AC/DC, а нас – джазовой группой или кантри? Я не знаю, какая мы группа, но мы сегодня обыграли AC/DC», — приводит слова Козлова официальный сайт «Салавата».