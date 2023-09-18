Федотов следил с борта, Плотников летел головой во вратаря. Фото победы «Локо»

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ЦСКА принимал ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 (2:0, 0:0, 0:1).



На второй минуте Ярослав Лихачёв с передачи Максима Шалунова вывел ярославскую команду вперёд. На 17-й минуте Денис Алексеев, реализовав численное большинство, удвоил преимущество «Локомотива». Вратарь ЦСКА Иван Федотов совершил ошибку, шайба попала в ворота, ударившись о его ловушку. Очки за результативные передачи получили Рушан Рафиков и Александр Полунин. На 48-й минуте Антон Слепышев с передачи Павла Карнаухова отыграл один гол.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Локомотив» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.